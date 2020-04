Pista a ja

Mily dennicek. Je streda, 18. marca. Nas 3 den dobrovolnej, nekaranteny v Rakusku. Zozrala by som aj gumove medvediky slonovi z rici. Pista sa cudoval, preco si nevezmem nieco z mojej koronovskej police...

Cudovanie ho preslo po tom, ako dostal knizkou po hlave, ked som zistila, ze zozral na obed 2 zemiaky. Podla planu mal mat jeden! Co si mysli, ze pojdem o mesiac zasa na nakupy ci co???

Ze vraj som obycajna hysterka a prehanam to. Ale ja nevidim nic zvlastne na tom, ak utesnim klucovu dierku lepiacou paskou, alebo zatvaram okna, ak pocujem von hlasy.

On si mysli, ze to je suviks, ist len tak po postu!

Najskor musis popremyslat, co si oblecies, aby s pranim nebolo vela roboty. Rozhodla som sa pre 1 kus - dlhu nocnu koselu. Okolo hlavy som si omotala kuchynsku utierku, ozbrojila som sa rukavicami a bez podprdy (kto by to vsetko pral, ze) som tak utekala dolu schodami, ze moje prsia rozvirili aj tie virusy, co sedeli v kvetoch a uz tyzden na mna cakali.

Samozrejme, debilny sused, co tyzden nevystrcil nos, si prave teraz nechcel dat ujst moje vystupenie a vysiel na chodbu.

Skoro ma urvalo, ze vsetky moje pred a pooperacne pripravy budu v cudu! Chvalabohu, ked ma uvidel, s prsiami na kolenach, tak sa zlakol, ze hned zabuchol dvere .



Dnes som v ramci predbezneho opatrenia nasadila petrzlenovu vnat a pazitku. Nic ine nemam, ale aj to o dva mesiace pomoze, ked budeme chlipat vodu z masoxu, premyslam, ci sa oplati sadit na balkone aj jadierka jablka?

Uz asi tusite, co pride...

Jasna vec. Hodinova diskusia s Pistom. Ako vysvetlis chlapovi, ze ta jeho okakana rit (s prepacenim) netankuje, ked ceny toaletaka sa momentalne pohybuju okolo 31,60€ za kus na amazone a ty mas uz len 40 roliek!???

Sorry, ale ked ide o peniaze, aj sex ide bokom!



Ked som si po 26x merala teplotu, a Pista sa uz ani nesnazil byt vtipnym, napadlo ma, ze som postu z postovej schranky nechala v chodbe. Ja debil! Vsetko som podrobne naplanovala.... Nocnu koselu hodila do pracky na 90C°, topanky nechala pred dverami, vlasy umyte, osprchovana so savom a ja necham tu infikovanu postu jednoducho na botniku v chodbe????!!!

Obliekla som dalsi skafander, vyniesla postu na balkon kde sa bude na vzduchu dezinfikovat dalsich 6 hodin, postriekala vsetko savom a Pistovi, ktory tam chcel ist (ZASA!!!!) sr.t, som zakazala na 2 hodiny vstup.



Ach, deti moje, este je cas na troska humoru.. Dufam, ze je vam jasne, ze to vsetko je vymyslene. No dobre.... 10%je vymyslenych.

Tak si uvarte cajik, vylozte nohy, vypnite mozog, prestante pozerat vsetky tie videa a kukajte jednoducho do blba. A my sa citame opät zajtra. Ja idem este vyniest penazenky na balkon...