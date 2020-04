Pista a ja 2.

Mily dennicek. Je stvrtok. 19.Marca. Uz sme doma 5.den. Medzitym uz vonku zakvitli a odkvitli ceresne, a jahody som uz nestihla. Teplota vzduchu sa isto pohybuje okolo 30C°. Neviem to presne, kedze odmietam otvorit okno.

Rano to Pista prehral. Este v spanku ma chytil za zadok. Mal jedine stastie, ze som bola obalena paplonom, inac by sa musel vystahovat.

Neviem ako vy, ale ja som si dnes naplanovala cely den do poslednej bodky. . Aby sa mi naahodou nieco nevymklo z ruk. Dnes bude zly den. Pre Pistu.

Uz nemame chleba. Sice mam susene drozdie, ale to budem potrebovat o 4 mesiace, ked bude mat Pista narodky. Spravim mu posuch, ak ma dovtedy prezije.

Ranajkovali sme varene vajco a odrazu zazvonil zvoncek!!! Viete si to predstavit???? V dnesnej dobe zvoni zvoncek??? Dorici, nevedela som co skor, ci davat podpiru, alebo xichtom rovno trepnut do paletky. Esteze chlpy na nohach nie je vidno na prvy pohlad, ze

Kym sme s Pistom vyplasene pobehovali okolo seba, 2x si treskli hlavou o hlavu, zvonenie ustalo. Teraz co?! To budu isto ti testovaci v skafandroch, hovorim Pistovi. Urcite mam koronu!!! Som mu nevravela?!!! Chapete? To furt tak. Ja poviem pred 3tyzdnami, ze pride toten virus aj sem. On ze -ta de....

Pred 2 tyzdnami vyberam sklenenu gulu a hutorim mu, ze nam zavru skoly. Ta ze ci mi sibe.... Pred 5 dnami vravim, nech sa prichysta, ze nas cochvila zavru doma a cipsy neuvidi 3 mesiace. No, ta ze sa mam dat vysetrit u psychiatra. U psychiatra???!!! Nevravela som mu, ze aj toti pozatvaraju? Ale kdeze, bo ja debil... Aj moja zazracna gula debil.

No nic. Rozhodla som sa, ze sa budem drzat mojho planu, aby som nahodou nesklzla do casoveho sklzu. Kazdy sa chvali s akymsi homeoficom, tak som si dala do pozadia na pocitaci Fica a konecne sa pustila do domacich uloh. Aby ste vedeli, na stare kolena sa ucim za zdravotnu sestricku. Pista tvrdi, ze nic horsie som si vybrat nemohla. Kombinacia sestricka a hypochodner je vraj smrtelna.

No, vcelku s nim suhlasim. Ale smrtnelna skor pre neho.

Normalne som myslela, ze dnes dakoho prizabijem. Poznate to?! Konecne sa k niecomu odhodlate, uvarite si specialnu kavu, predtym specialne dlho este upratujete kuchynu, specialne vycistite zachod a suflik s vianocnymi ozdobami, a ked si konecne sadnete k tomu niecomu specialnemu, zacne cinkat votsep. (citaj whothseph).

My mame taku skupinu, kde sme vsetci spoluziaci. Od 18 do 55 rokov, tak si viete predstavit to psycho.

Sustredis sa.... Cink. Sustredis sa, cink.... Cink...

Maja: uz mate tu domacu ulohu???

Zuza: este nie..... Cink

Gita: ani ja.... Cink

Dora: ani ja..... Cink

Roland: ani ja nemam.... Cink

Cinkcinkcinkcink

Ja normalne nehresim, ale este to raz cinkne, tak dakomu jebnem s tym telefonom po hlave!!!! CiNK!

Otvorim to, a pista mi posiela pridzubkane video kde sa pridzubkane usmieva nejaky pridzubkany scrbaty cernoch, z pridzubkaneho vtacika.

Ano, Pistu uz nieto. Bohuzial. Vystrelila som ho na mesiac. 5 dni!!!! Chapete??? Uz 5 dni som s nim zavreta v nasom byte!!! Preco ma stale cinka???

No, den preletel velmi rychlo. Stihla som este uvarit polievku (Pista z nej vyzral vsetky zemiaky, ked som sa nepozerala a psovi odmietal dat jeho kazdodennu tycinku :-(

Zopakoval 3x moje heslo do bankingu, ze ked umrem, zeby si zapamätal. Chcel aj na moj fejsbok, ale to mu nedam ani keby ma mucili

Este furt nemam (narozdiel od susediek) vylestene okna, ani zahradu som neporylovala, a v skrini mam zimne oblecenie,

zacina ma chytat hysteria, ze to vsetko do septembra nestihnem a co potom??

No, idem este skontrolovat zabezpecenie dveri proti virusom, a sup do postielky. Zajtra na mna caka najhorsia skuska mojho zivota. Pista sa rozhodol, ze ideme autom na zahradu, ta je 3km od nas.

Tak vam zelam lahku noc, nech vela nespite, aby ste mohli spat zajtra cez den, ked na vas pride nuda.

Ostanme zdravi.

corina dvere (Jana Gaishüthner)