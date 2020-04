Pista a ja 4.

Rano som sa zobudila na Pistov budik. O 06:00. Normalne, uz ma nic nevzrusuje. Ani jeho ruka na mojom zadku. Koronu uz mam tak ci tak dobre 2 mesiace, tak som sa rozhodla, ze na to dlabem.

Mily dennicek.

Je 8.den dobrovolnej karanteny.

Lezu mi lienky z usi.

Vynechala som dnes meranie teploty a z Vitaminu D som si dala len 3 kvapky.



***

Dnes to bol narocny den. Kto by to povedal, ale uz mam tych socialnych kontaktov plne zuby! Najskor mi volal Pista zo spalne do obyvacky, ci sa nechcem vratit do postele. Potom synator, ci zijem, lebo som sa uz viac ako 7 hodin neozvala. Slinky sa mi zbiehali na kavicku, ked sa objavilo cislo mojho otca. Z dovodov ochrany blizkeho rodinneho prislusnika to nerozvediem blizsie.

Viete si predstavit, co sa dnes dialo na Fejsbuku. Ked sa mi konecne podarilo vytvorit jedno informacne veldielo pre miniskupinku 17.000 zenskych, zacal maraton. Obyvacka, umyt ruky, telefon, Pista, Pocitac, pes, kava, zachod, telefon, ucenie, otravny Pista, umyt ruky, kurca, umyt ruky, pes, telka, kava, pocitac, umyt ruky, zachod, umyt ruky, ucit sa....

***



Ked si uz clovek zacne mysliet, ze je bud na pokraji kolapsu, alebo migrenovej smrti, a uz nic horsie prist nemoze, moze!

Poznas to???

Sedis si v klude doma, vyrobena, po celodennom upratovani alebo po praci a zrazu zazvoni necakana navsteva. A ty sa osal.

Nie nie.... Dnes nikto nezvonil, ale odrazu sa Pistovi pribuzni zacali pretekat, kto skor, a dlhsie bude telefonovat cez video skaajp. Zacinam mat podozrenie, ze nikomu sa nechce chodit do prace!!!! A kazdy chce samozrejme vidiet, ako vyzeram bez makeupu, s vyrazkami jak kobula, neucesana, a bez podpiry.

Hej, ja viem, nejak som na tu podprdu zatazena. Ale vy by ste nemali nervy, ked este aj pocas coriny krizy musite doma behat s podprdou?! Nic nemozes!!! Nic!!!

- ani vetrat, len trochu a davat pozor odkial vietor fuka!!! Sused zboku sa mi nepozdava! Vcera raz zakaslal! Z tej klobasy to isto nema!

- nemozes sa domacky uvolnit! Ani sa vyprdiet (vid dovod vyssie), ci behat naha ( cokeby zas niekto chcel skypovat)

- najhorsie je, ze si musis davat pozor na to, co povies. Dnes som sa v ramci pravidelnej dennej hodinky domaceho nasilia nahlas Pistovi vyhrazala, ze radsej umrem na ten virus co mam, ako s nim zit.

O 5 minut buchli dvere a cez zaclonu som videla, ako sused bezi niekam v bezeckych spodaroch. No, neviem.... Mozno to boli trenky....

***



Najradsej milujem telefonaty s Pistovou segrou. Je zdravotna sestra. Takze tiez hypochonder. Ta ma vie vzdy tak potesit a nabit energiou:-)

Kazdym razom sa v telefone vitame hysterickym piskotom a jajkotom, a skaceme si do reci, ktora si dnes menej krat umyla ruky, alebo sa nadychla vzduchu cez klucovu dierku, ci chytila do ruk bankomatnu kartu, ktora bola este len 6 dni v karantene. Jednoducho, nie je nic blazenejsie, ako pocit, ze ti niekto rozumie!

***



Dnes som tak premyslala nad zivotom. Ake by to bolo krasne, keby mi ta sporovlivost vydrzala aj po krize. Pistovi by som nadalej vydelovala stravu za 0.75 centov za den, a usporila by som na toaletnom papieri. Uz som ho naucila rozoberat utrzky na 2 casti:-/

Dokonca sa prestal aj tak odporne kazdy den sprejovat a ostrekovat vonavkami jak nenormalny. Vzdy sme sa nad tym hadali, on tvrdil, ze to robi koli mne, a mne bolo vzdy pri tom mnozstve na vracanie.

Moment, ked to robil koli mne, tak preco teraz prestal?!!!! Hned sa vratim, cakajte!

Ok, Pista porieseny.

***



Dnes som si pomyslela, ze toto sialenstvo sa uz musi skoncit. Kazdy den ma zivot skusa, kolko toho este vydrzim! Dnes som si robila generalku - v stredu ma caka online skuska z anatomie, tak mi drzte palce, aby som dokazala rychlo odpisovat z mojich tahakov:-(

Zajtra sa dozviete, ako dopadla Pistova operacia s jeho sponkami. Takze....

Nezabudnite, v zdravom tele zdravy vzduch, tak pozatvarajte vsetky okna, utesnite balkonove dvere a vyspite sa prosim, do ruzova, zajtra nas caka dalsi z narocnych dni.

Ale spolu to zvladneme.

tahaky (Jana Gaishüthner)