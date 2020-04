Pista a ja 5.

06:00 budicek. Vytrepala som sa z postele, a prelahla si na gauc. Naco sa umyvat, prezliekat, ked sa o chvilu budem vracat zasa do postele.

Mily den!

Dnes je 9. Den dobrovolnej karanteny.

Stal sa zo mna agresor.



. Zacala som dlubkat do telefonu, namiesto kavy som si napustala vodu z vodovodu, zapila tabletku proti gluposti a bezduchovne kukala na spravy.



"Vstavaj, chod si okamzite umyt zuby, frndulu a usi! Vyzlec si ten kaftan ci co to je a bez kavy sa nevracaj"!!!

Ano, nemylite sa. Naozaj to povedal ten, co so mnou este byva v jednom byte. Normalne mam odvedy 3 dalsie dobaky na xichte od nervoveho soku. Stve ma to, lebo myslim dopredu, a viem, ze v case korony nebudem behat v robote s mejkapom barbiny, ale s odretym xichtom od masky. A k tomu este dobaky!!!

Ale vratim sa k tomu podliakovi. Necakala som to. Veruze nie. Po 10tich rokoch nadherneho spolunazivania, kedy som mohla nase partnerstvo rozvijat ako som len chcela, sa

prejavil jeho ozajstny charakter.

Nestaci, ze sa cely zivot staram o jeho financie, kazdy mesiac dostane par eur ako vreckove, ze mu obcas navarim a nemusi jest len suche rozky? Ale co tu budem prepierat verejne nase spinave pradlo, ze.



Rozhodla som sa, ze mu dam ultimatum. Do zajtra sa musi vystahovat. Lenze som zabudla, ze to jeho byt.

Tak nic, vratila som mu to inym sposobom.



Dnes sme spinkovali. Uz ste isto zvedavi, ako to dopadlo, ze. Najskor som akoze isla na zachod, lebo som si zabudla vopred pozriet to video, ako sa vytahuju sponky z tela. Po dokladnej priprave som to zvladla na jednotku. 18 sponiek odsponkovanych. A na zaver, ako zlaty klinec programu, som si pripravila dezinfekciu. Ano, tusis spravne. TU (!) dezinfekciu. Nevhodnu do otvorenych ran. Lebo troooska stipe.



Nebudem tu uvadzat podrobnosti. Poviem len tolko, ze sa Pista uz nemusi vystahovat, a ja som dostala za odmenu Pistom uvareny puding.A mam povolene hystercit. Lebo som tiez vraj len clovek a mam pravo na vykyvy hormonov.

Hej, viem. Nemusis mi to hovorit. Normalny nie je. Ten moj Pista.

Dnes som mala na plane vyniest smeti a povysavat. Kedze prva uloha zaberie zopar hodin planovania, rozhodla som sa neprehanat to s aktivitou. Vsetko som pripravila. Dokonca som si napisala aj presny postup hygienickych zakrokov pocas tohoto vykonu. Casove obdobie som si stanovila na 48 minut.

Problem nastal po tom, ako som vliezla do vane a spolubyvajuci jednoducho bez dovolrnia schmatol smeti a siel s nimi von!!! Ze vraj ma chcel troska odbremenit! Sak ja tu dostanem infarkt a ne koronu!



No, nebudem sa ti len stazovat, mily dennicek. Dnes som zazila 1x aj nieco pekne. Len si na to uz neviem spomenut.

V kazdom pripade, operaciu mame za sebou. Rano mam skusky, ta mi nevolajte, bo uvidite!!!

Pista ma obavy, lebo ma snezit a on je domovnikom. On si vazne myslel, ze pojde odhrnat sneh.

Len cez moju mrtvolu.



Dnes ma prvy krat v zivote napadlo, zeby som sa rada prebehla. Neznamena to, zeby som este nikdy nebehala, ale zeby som to urobila rada, to tu este nebolo

Tak som si aspon poskackala na steperi. Uz som vam hovorila, ako som ten steper ziskala? Nie? Ano? Tak hej ci ne???

Boli sme s Pistom na nakupoch. Hej, raz davno, ked to este bolo normalne. Ako sme sa tarali medzi regalami v Hoferi, zbadala som gumu. Taku na alibi sportovanie na doma za 6€. Samozrejme, Pista zacal vymyslat, ze uz mame v pivnici bycigel na vonku, bycigel na dnuka, beziaci pas, cinki, ploskebrucho ohynak a neviem co este.

No a??? Kde je problem???

Ze vraj problem je v tom, ze som v tej pivnivi nebola uz 2 roky....

Povedzte dievky, ale pravdu. Som si ista, ze kazda z vas by sa na mojom mieste zachovala rovnako. Vysla som oduta z hofera a 5 minut trhala dverami na aute co bolo zamknute.

A takto som dosla nielen ku gume, ale aj podlozke, dalsim cinkam, gumovej lopte a steperi

Nebudem ta uz, mily dennicek dnes unavovat. Bol to zasa jeden dlhy den. Zajtra to bude zaujimavejsie. Rozhodli sme sa s Pistikom oslavit skusky, ktore zajtra urobim. Mate sa na co tesit. A teraz vam prajem dobru noc. Citame sa opät zajtra